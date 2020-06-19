2020-06-19T14:46:47+03:00
Происшествия

На курянку завели дело за то, что она сорвала погон у полицейского

ЧП произошло в Курчатове
Ольга ДАНИЛОВА
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Курянке грозит судКурянке грозит судФото: Из архива КП.
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СК завел уголовное дело протви 29-летней женщины, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По данным следствия ЧП произошло 13 июня примерно в 22 часа 30 минут.

- Женщина была пьяна. В служебном автомобиле МО МВД России «Курчатовский», стоявшего на улице Курчатова, не желая быть доставленной в отдел полиции для привлечения к административной ответственности, она поцарапала ногтями руку полицейскому МО МВД России «Курчатовский», сорвав при этом у него форменный погон, - рассказали в СК.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сказали в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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