В Курской области установился четвертый класс пожарной опасности

19 Июнь 2020 2020-06-19T14:05:48+03:00

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В Курской области практически повсеместно установился четвертый класс пожарной опасности. Лишь в Поныровском районе этот показатель остался на уровне третьего.

А в Обоянском районе установили особый противопожарный режим. Данная мера подразумевает полный запрет на разведение открытого огня, так как это может стать причиной серьезных пожаров. Если жаркая погода сохранится, особый противопожарный режим будет введен на территории всей области.

Спасатели еще раз напоминают о размерах штрафов, которые грозят курянам за несоблюдение правил пожарной безопасности/в условиях особого противопожарного режима:

- для физических лиц – от 2 000 до 3 000 рублей/от 2 000 до 4 000 рублей;

- для должностных лиц – от 6 000 до 15 000 рублей/от 15 000 до 30 000 рублей;

- для юридических лиц – от 150 000 – 200 000 рублей/от 200 000 до 400 000 рублей.

За минувшие сутки сотрудники надзорных органов составили четыре протокола на жителей Курска, которые нарушили правила пожарной безопасности.

Главное управление МЧС России по Курской области обращается к курянам и гостям региона с просьбой неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности. Телефон вызова пожарных и спасателей – 101 и 112.

ИСТОЧНИК KP.RU