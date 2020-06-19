Курян предупредили о дожде и грозах

19 Июнь 2020 2020-06-19T13:57:23+03:00

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По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области с 21 часа 19 июня до 21 часа 20 июня будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный четверти 4-9, днем 7-12 м/с, местами порывы 15-19 м/с. Температура: по области ночью 15-20º, днем 26-31º.

Во избежание несчастных случаев, связанных с травмами, падениями и другими непредвиденными ситуациями, Главное управление МЧС России по Курской области обращается ко всем жителям и гостям Курской области с просьбой о необходимости выполнения всех превентивных мероприятий и соблюдении правил безопасности:

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

ИСТОЧНИК KP.RU