Курянин продал технику из съемной квартиры

19 Июнь 2020 2020-06-19T13:28:35+03:00

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Сотрудники Северного отдела полиции установили личность подозреваемого в краже имущества из квартиры. Им оказался 33-летний ранее судимый курянин. Молодой человек нашел по объявлению съемное жилье и оплатил месяц аренды. За несколько дней он вынес из квартиры телевизор, стиральную машинку и микроволновую печь. Оживленный процесс погрузки имущества в такси заметили соседи и сообщили хозяину квартиры. Владелец сразу обратился в полицию.

Подозреваемый признался, что продал часть техники случайным знакомым. Преступным путем курянин заработал три тысячи рублей, которые потратил на собственные нужды. Теперь молодой человек является фигурантом уголовного дела по статье «Кража». Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU