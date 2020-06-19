В Курске на Магистральном проезде произошел пожар

19 Июнь 2020 2020-06-19T12:55:35+03:00

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В 11:36 19 июня в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в комнате на Магистральном проезде в Курск.

На место происшествия выезжали пожарные ПСЧ №6, ПСЧ №12, ПСЧ №20 г. Курск, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU