Карта распространения коронавируса в Курской области 19 июня 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших
По данным оперативного штаба на 7:30 19 июня, в Курской области всего зарегистрировано 4333 (+77) подтвержденных случая заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.
Больше всего больных в Курске - 2341, в Железногорском районе - 290 и в Курском районе - 202.
Из числа выявленных за последние сутки инфицированных 51 женщина и 26 мужчин. Возраст больных: 1-6 лет – 2 человека, 7-14 – 1 человек, 15-17 лет – 1 человек, 18-29 лет – 9 человек, 30-49 лет – 32 человека, 50-64 года – 23 человек, старше 65 лет – 9 человек.
С 27 апреля выросло число внебольничных пневмоний, показатель также выше прошлогодних значений. Четверть из них вызвана коронавирусом. В остальных случаях тесты дают отрицательный результат. В легкой степени тяжести пневмония проходила у каждого десятого. Средняя тяжесть заболевания пневмонией - у 83%, тяжелая форма - 6,5%.
С начала пандемии в регионе от коронавируса выздоровело 55% инфицированных.
ИСТОЧНИК KP.RU