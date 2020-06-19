2020-06-19T11:47:30+03:00
Коронавирус Covid-19

В Курской области резко выросло число пневмоний

При этом тесты на коронавирус у таких больных часто показывают отрицательный результат
Светлана ВОЛКОВА
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В Курске действует масочный режимВ Курске действует масочный режимФото: Из архива КП.
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Как уже сообщала КП, число зарегистрированных случаев коронавируса в регионе составило 4333. За последние сутки темп прироста - 1,8%. Он остается стабильным за последние семь дней без тенденции к снижению, было отмечено на заседании оперативного штаба. Около 20% заразились в семье. Чаще всего в регионе заболевают пенсионеры (23%) и медики (18%).

Из числа тех, кто остается на медицинском наблюдении - 45% с внебольничными пневмониями. На госпитализации с внебольничными пневмониями в регионе сейчас 409 человек.

С 27 апреля выросло число внебольничных пневмоний, показатель также выше прошлогодних значений. Четверть из них вызвана коронавирусом. В остальных случаях тесты дают отрицательный результат. В легкой степени тяжести пневмония проходила у каждого десятого. Средняя тяжесть заболевания пневмонией - у 83%, тяжелая форма - 6,5%.

С начала пандемии в регионе от коронавируса выздоровело 55% инфицированных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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