В Курске будут работать 195 избирательных участков

19 Июнь 2020 2020-06-19T11:19:54+03:00

При входе на участок будет организован температурный контроль

Изменить размер текста: A A

С 25 июня по 1 июля включительно будет проходить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации.

На территории города Курска организованы 195 избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей:

- в Железнодорожном округе – 30,

- в Сеймском округе – 62,

- в Центральном округе – 103.

Голосование будет проходить с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, разработанных Роспотребнадзором и Центральной избирательной комиссией.

Ежедневно будет проводиться дезинфекционная обработка мест голосования.

При входе на участок будет организован температурный контроль участников голосования. Каждый получит защитную маску, перчатки, антисептическую салфетку, ручку. Во время голосования будет соблюдаться социальное дистанцирование.

ИСТОЧНИК KP.RU