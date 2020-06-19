В Курской области школы будут строить с привлечением частных инвестиций
Обучение в них будет по-прежнему бесплатным
Это будут школы полного дняФото: Светлана ВОЛКОВА
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Администрация Курской области планирует приступить к строительству новых школ на условиях государственно-частного партнерства. Проекты возведения современных образовательных учреждений станет сопровождать Агентство по привлечению инвестиций Курской области, сообщили в администрации региона.
- В новых школах дети будут заняты с утра до самого вечера. В школах полного дня ученики станут осваивать не только основные, но и дополнительные программы. Такое учреждение смогут посещать все желающие, обучение в нем будет бесплатным, - пояснили в Доме Советов.
ИСТОЧНИК KP.RU