Курянин спас тонущего школьника

19 Июнь 2020 2020-06-19T10:45:18+03:00

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13 июня Дмитрий Тарасов прогуливался около реки Тускарь со своими детьми. В районе Светлого проезда он заметил, как двое мальчишек 8-9 лет прыгнули с навесного моста.

Подойдя к реке, Дмитрий увидел, что мальчишки барахтаются на поверхности воды, держась за плечи друг друга: один постоянно уходил под воду, второй с трудом пытался его удержать.

– Я сразу крикнул одному из них, чтобы отплывал в сторону, а сам бросился в воду, - рассказал Дмитрий Тарасов. – Через несколько секунд я уже был рядом с парнишкой. На удивление, мальчик был спокоен. Я объяснил ему, чтобы держался за меня, и мы поплыли к берегу.

На берегу Дмитрий убедился, что ребенок не пострадал, не ударился и не наглотался воды. Посоветовал больше никогда так не делать и учиться плавать.

Напомним, с начала купального сезона в водоемах региона уже погибли 4 человека, один из которых ребенок. Все трагедии произошли на так называемых диких пляжах.

Спасатели убедительно просят курян купаться только на организованных местах отдыха у воды, где дежурят обученные спасатели. Помните: практически невозможно реанимировать пострадавшего, если он находится под водой более 4 минут. При таких происшествиях каждая секунда – на вес золота. К дикому пляжу спасатели просто физически не успеют добраться за несколько минут!

ИСТОЧНИК KP.RU