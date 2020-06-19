2020-06-19T10:24:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус подтвердился еще у 77 курян

Всего в регионе зафиксировано 4333 случая заболевания
Ольга ДАНИЛОВА
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Курян просят соблюдать режим самоизоляцииКурян просят соблюдать режим самоизоляцииФото: Из архива КП.
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По данным оперативного штаба на 7:30 19 июня, в Курской области всего зарегистрировано 4333 (+77) подтвержденных случая заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остаются 366 человек. Снят карантин с 6 991 человек. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находится 171 человек. По состоянию на 19 июня всего с нарастающим итогом проведено 85068 исследований материала на COVID-19, в том числе за 18 июня проведено 1820 исследований. Всего проведено 2214 исследований на антитела к COVID-19 методом ИФА с учетом частных лабораторий.

За минувшие сутки от коронавируса умерли два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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