В Курске в ДТП с трамваем пострадал трехлетний ребенок
Авария произошла 18 июня вечером на Сумской
Водитель иномарки и трехлетний ребенок-пассажир получили раненияФото: Из архива "КП"
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По предварительно информации, 18 июня приблизительно в 18:20 26-летний водитель автомобиля «Лифан» двигался по улице Сумской со стороны Конорева в направлении Заводской.
Напротив дома № 27 он не справился с управлением и выехал на трамвайное полотно, где столкнулся с трамваем. В результате водитель иномарки и трехлетний ребенок-пассажир получили ранения.
Полиция выясняет все обстоятельства данного происшествия, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU