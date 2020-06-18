2020-06-18T19:58:34+03:00
Происшествия

В Курске в ДТП с трамваем пострадал трехлетний ребенок

Авария произошла 18 июня вечером на Сумской
Яна ШЕЛЕСТ
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Водитель иномарки и трехлетний ребенок-пассажир получили раненияВодитель иномарки и трехлетний ребенок-пассажир получили раненияФото: Из архива "КП"
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По предварительно информации, 18 июня приблизительно в 18:20 26-летний водитель автомобиля «Лифан» двигался по улице Сумской со стороны Конорева в направлении Заводской.

Напротив дома № 27 он не справился с управлением и выехал на трамвайное полотно, где столкнулся с трамваем. В результате водитель иномарки и трехлетний ребенок-пассажир получили ранения.

Полиция выясняет все обстоятельства данного происшествия, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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