Куряне смогут зажечь «Свечу памяти» онлайн
Ежегодно накануне Дня памяти и скорби, 22 июня, зажигают свечи в память о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне и всех павших в сражениях за Родину.
С 15 по 22 июня «зажечь» Свечу Памяти могут все желающие на сайте деньпамяти.рф – специальная кнопка размещена в правом углу экрана. На портале также доступна интерактивная карта России, на которой можно увидеть, какие регионы уже присоединились к акции.
Сколько свечей в ходе акции будет зажжено на сайте, столько средств будет выделено на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны: 1 виртуальная свеча – это 1 рубль. Все средства Благотворительный фонд «Память поколений» направит на оказание медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны.
Участники могут также разместить фото или видео зажженной Свечи Памяти на своих страницах в социальных сетях.
ИСТОЧНИК KP.RU