Куряне смогут зажечь «Свечу памяти» онлайн

18 Июнь 2020 2020-06-18T18:22:13+03:00

С 15 по 22 июня «зажечь» Свечу Памяти могут все желающие на сайте деньпамяти.рф Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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Ежегодно накануне Дня памяти и скорби, 22 июня, зажигают свечи в память о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне и всех павших в сражениях за Родину.

С 15 по 22 июня «зажечь» Свечу Памяти могут все желающие на сайте деньпамяти.рф – специальная кнопка размещена в правом углу экрана. На портале также доступна интерактивная карта России, на которой можно увидеть, какие регионы уже присоединились к акции.

Сколько свечей в ходе акции будет зажжено на сайте, столько средств будет выделено на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны: 1 виртуальная свеча – это 1 рубль. Все средства Благотворительный фонд «Память поколений» направит на оказание медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны.

Участники могут также разместить фото или видео зажженной Свечи Памяти на своих страницах в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU