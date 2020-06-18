18 Июнь 2020 2020-06-18T15:48:18+03:00

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В Курской области установился четвертый класс пожарной опасности. Лишь в Поныровском районе этот показатель остался на уровне третьего. На территории Обоянского района ввели особый противопожарный режим. Данная мера подразумевает полный запрет на разведение открытого огня.

В случае сохранения высоких температур воздуха и роста класса пожарной опасности будет инициировано введение особого противопожарного режима на всей территории региона.

За минувшие сутки сотрудники надзорных органов Главного управления и администрации Курска составили четыре протокола курян, которые нарушили правила пожарной безопасности.

Спасатели напоминают о размерах штрафов, которые грозят курянам за несоблюдение правил пожарной безопасности / в условиях особого противопожарного режима:

- для физических лиц – от 2000 до 3000 рублей/ 2000 до 4000 рублей;

- для должностных лиц – от 6000 до 15000 рублей/ 15000 до 30000 рублей;

- для юридических лиц – от 150000 – 200000 рублей/ 200000 до 400000 рублей.

Главное управление МЧС России по Курской области обращается к курянам и гостям региона с просьбой неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности. Телефон вызова пожарных и спасателей – 101 и 112.

ИСТОЧНИК KP.RU