2020-06-18T15:48:18+03:00
Происшествия

В Курской области установился четвертый класс пожарной опасности

В Обоянском районе ввели особый противопожарный режим
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Нарушителям противопожарного режима грозят штрафамиНарушителям противопожарного режима грозят штрафамиФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

В Курской области установился четвертый класс пожарной опасности. Лишь в Поныровском районе этот показатель остался на уровне третьего. На территории Обоянского района ввели особый противопожарный режим. Данная мера подразумевает полный запрет на разведение открытого огня.

В случае сохранения высоких температур воздуха и роста класса пожарной опасности будет инициировано введение особого противопожарного режима на всей территории региона.

За минувшие сутки сотрудники надзорных органов Главного управления и администрации Курска составили четыре протокола курян, которые нарушили правила пожарной безопасности.

Спасатели напоминают о размерах штрафов, которые грозят курянам за несоблюдение правил пожарной безопасности / в условиях особого противопожарного режима:

- для физических лиц – от 2000 до 3000 рублей/ 2000 до 4000 рублей;

- для должностных лиц – от 6000 до 15000 рублей/ 15000 до 30000 рублей;

- для юридических лиц – от 150000 – 200000 рублей/ 200000 до 400000 рублей.

Главное управление МЧС России по Курской области обращается к курянам и гостям региона с просьбой неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности. Телефон вызова пожарных и спасателей – 101 и 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Курский СК проводит проверку по факту гибели в реке подростка
В Курской области установился четвертый класс пожарной опасности
Из Курска в Симферополь вылетел первый самолет
С 22 июня в Курске будут отключать свет
Весенняя кампания «Мираторга»: засеяно более 180 тысяч гектаров земли
Из Курской области вывезли бесхозные пестициды и агрохимикаты
Карта распространения коронавируса в Курской области 17 июня 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших
Куряне стали чаще жаловаться по вопросам потребкредитования
Часть Курска останется без горячей воды
В центре Курска изменили порядок движения транспорта
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 18 июня составило 2402 человек
Число заболевших коронавирусом в Курске на 18 июня 2020 года составило 4256 человек
Под Курском в реке утонул подросток