2020-06-18T15:38:27+03:00
Общество

Из Курска в Симферополь вылетел первый самолет

Открываются также авиарейсы в Анапу
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Стоимость билетов на рейс начинается от 5350 рублейСтоимость билетов на рейс начинается от 5350 рублей
Изменить размер текста:

17 июня из Курска улетел первый в этом году самолет в Симферополь. Летать в Крым куряне будут на новейшем российском лайнере Сухой Суперджет 100 (SSJ - 100), рассчитанном на 100 посадочных мест. Первым рейсом в Симферополь отправились 42 пассажира.

Стоимость билетов на рейс начинается от 5350 рублей. В Курск самолет прилетает в 18:30, а в 19:30 воздушное судно отправляется в Симферополь с прибытием туда в 21:30. Продолжительность полета составляет два часа.

Кроме того, с 23 июня по вторникам и субботам открываются полеты в Анапу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Курский СК проводит проверку по факту гибели в реке подростка
В Курской области установился четвертый класс пожарной опасности
Из Курска в Симферополь вылетел первый самолет
С 22 июня в Курске будут отключать свет
Весенняя кампания «Мираторга»: засеяно более 180 тысяч гектаров земли
Из Курской области вывезли бесхозные пестициды и агрохимикаты
Карта распространения коронавируса в Курской области 17 июня 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших
Куряне стали чаще жаловаться по вопросам потребкредитования
Часть Курска останется без горячей воды
В центре Курска изменили порядок движения транспорта
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 18 июня составило 2402 человек
Число заболевших коронавирусом в Курске на 18 июня 2020 года составило 4256 человек
Под Курском в реке утонул подросток