Из Курска в Симферополь вылетел первый самолет

18 Июнь 2020 2020-06-18T15:38:27+03:00

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17 июня из Курска улетел первый в этом году самолет в Симферополь. Летать в Крым куряне будут на новейшем российском лайнере Сухой Суперджет 100 (SSJ - 100), рассчитанном на 100 посадочных мест. Первым рейсом в Симферополь отправились 42 пассажира.

Стоимость билетов на рейс начинается от 5350 рублей. В Курск самолет прилетает в 18:30, а в 19:30 воздушное судно отправляется в Симферополь с прибытием туда в 21:30. Продолжительность полета составляет два часа.

Кроме того, с 23 июня по вторникам и субботам открываются полеты в Анапу.

ИСТОЧНИК KP.RU