2020-06-18T14:54:56+03:00
Недвижимость

С 22 июня в Курске будут отключать свет

На электросетях проведут плановые работы
Яна ШЕЛЕСТ
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На электросетях проведут плановые работыНа электросетях проведут плановые работыФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В связи с проведением плановых работ в электрических будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 22 по 26 июня 2020 г. с 09-00 до 15-00:

ул. Комарова 13/21, Дейнеки 17-21, Призоводская 2-16, 20-56, Центральная 1-19, 2-20, Призаводской проезд 5-19/21, Призаводской переулок 7-19, Осенняя 2а-8, 1-49, Привокзальная 1а, 2-16, Трубная 4-36, 1-85, Трубный переулок 1-9, 1й Промышленный переулок 1/2, 3а, 3-9, 2-40, Присеймская 1-75, 2-76а, Больничный переулок 1-21, 2й промышленный переулок 4, 4а, 6, Менделеева 3.

С 22 по 26 июня 2020 г. с 09-00 до 12-00:

ул. 3-я Степная, Броневая, Аэроклубная, 1-й Степной переулок, 5-я Кислинская.

Тел. для справок: 32-32-15.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 22 по 26 июня 2020 г. отключений нет

Тел. для справок: 32-40-89

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

25 июня 2020 г. с 13-30 до 16-00

1-й Стрелецкий переулок 1-31, 2-28, Борзёновская 69-91, 78-102.

Тел. для справок: 26-32-10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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