2020-06-18T12:17:04+03:00
Общество

Из Курской области вывезли бесхозные пестициды и агрохимикаты

Отраву утилизуют
Светлана ВОЛКОВА
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Утилизация проводится в рамках реализации проекта «Снижение негативного воздействия на окружающую средуУтилизация проводится в рамках реализации проекта «Снижение негативного воздействия на окружающую средуФото: Светлана ВОЛКОВА
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Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области завершил вывоз бесхозяйных пестицидов с территории Тимского района.

В результате конкурсных процедур определена подрядная организация по утилизации непригодных к применению пестицидов и ядохимикатов. Им стало ООО «Экосервис» из Московской области.

- По состоянию на 18 июня с территории региона завершился вывоз на обезвреживание бесхозных пестицидов и агрохимикатов. Такая работа экологами проведена во всех 28 районах, – прокомментировал председатель областного комитета экологической безопасности и природопользования Константин Поляков.

В Курской области утилизация агрохимикатов проводится в рамках реализации проекта «Снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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