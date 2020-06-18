Карта распространения коронавируса в Курской области 17 июня 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших

18 Июнь 2020 2020-06-18T11:34:18+03:00

Рассказываем, как изменилась статистика по заболевшим в Курской области

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По данным оперативного штаба на 7:30 18 июня, в Курской области всего зарегистрировано 4256 (+75) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из числа выявленных за последние сутки инфицированных 42 женщины и 33 мужчины. Возраст больных: 18-29 лет – 7 человек, 30-49 лет – 27 человек, 50-64 года – 27 человек, старше 65 лет – 14 человек.

2296 случаев коронавируса за время пандемии зарегистрировано в Курске, в Железногорском районе - 286, в Курском районе - 202. Меньше всего случаев коронавируса выявлено в Пристенском районе - 20 случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU