Куряне стали чаще жаловаться по вопросам потребкредитования

18 Июнь 2020 2020-06-18T11:26:51+03:00

В целом куряне в начале года жаловались меньше на финуслуги Фото: Светлана ВОЛКОВА

Также более чем в два раза выросло число обращений по ипотеке

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В первом квартале 2020 года в Банк России поступило 443 обращения курян. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких жалоб уменьшилось на 3,7%.

За первые три месяца 2020 года чаще всего - 52,1%, или 232 обращения – куряне жаловались на кредитные организации, при этом более 42% из них относилось к вопросам потребительского кредитования. В 2,2 раза увеличилось количество обращений по ипотечному кредитованию, что связано, в первую очередь, с реализацией госпрограмм поддержки ипотечных заемщиков. Актуальными для курян остаются вопросы реструктуризации задолженности и кредитных каникул.

В январе-марте 2020 года почти в два раза сократилось количество жалоб на страховщиков – всего 68 обращений. У курян возникало намного меньше вопросов по неверному применению коэффициента бонус-малус (скидки за безаварийную езду) при расчете стоимости ОСАГО – количество таких жалоб сократилось в 1,9 раза.

Кроме того, снизилось количество жалоб на микрофинансовые организации (МФО): за первые три месяца регулятор получил 32 обращения от жителей Курской области, что почти на 29% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Самое значительное снижение (43,8%) обращений зафиксировано по вопросам возврата МФО задолженности. Снижение произошло на фоне подробных разъяснений Банка России нововведений об ограничении предельного размера долга и ежедневной ставки по краткосрочным займам, а также о возврате заемщикам переплаты в случае выявления мегарегулятором нарушений в работе МФО.

В курском отделении Банка России отмечают, что в I квартале 2020 года от жителей региона в Банк России не поступило ни одной жалобы, связанной с мисселингом — предоставлением неполной и недостоверной, в том числе вводящей в заблуждение, информации об особенностях финансовых продуктов, а также о рисках, связанных с их приобретением.

ИСТОЧНИК KP.RU