2020-06-18T10:42:32+03:00
Происшествия

Часть Курска останется без горячей воды

Отключение продлится две недели
Ольга ДАНИЛОВА
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Отключения коснутся в частности Северо-Западного и Юго-Западного районовОтключения коснутся в частности Северо-Западного и Юго-Западного районовФото: Светлана ВОЛКОВА
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С 17 по 30 июня будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей, подключенных от ТЭЦ Северо-Западного района Курска. Будут проверены тепловые сети давлением воды на прочность и плотность, выполнены текущие работы.

На время опрессовки будет прекращена подача горячей воды в Северо-Западном и Юго-Западном районах в том числе по улицам: К. Маркса (от Московской площади до проспекта Победы), Школьная, Запольная, Пучковка, 50 лет октября (от ул. Суворовская до ТЭЦ СЗР), по проспекту Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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