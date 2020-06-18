Часть Курска останется без горячей воды
Отключение продлится две недели
Отключения коснутся в частности Северо-Западного и Юго-Западного районовФото: Светлана ВОЛКОВА
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С 17 по 30 июня будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей, подключенных от ТЭЦ Северо-Западного района Курска. Будут проверены тепловые сети давлением воды на прочность и плотность, выполнены текущие работы.
На время опрессовки будет прекращена подача горячей воды в Северо-Западном и Юго-Западном районах в том числе по улицам: К. Маркса (от Московской площади до проспекта Победы), Школьная, Запольная, Пучковка, 50 лет октября (от ул. Суворовская до ТЭЦ СЗР), по проспекту Победы.
ИСТОЧНИК KP.RU