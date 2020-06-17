В Курске директор компании уклонялся от налогов
Курский Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении жителя города Воронежа. Мужчина, являясь учредителем и руководителем строительной компании, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате организацией, за периоды с 1 по 3 кварталы 2017 года в сумме 23 803 574 рублей.
В ходе следствия, в целях возмещения ущерба был наложен арест на имущество организации в размере 54 098 206 млн рублей.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU