2020-06-17T19:25:08+03:00
Происшествия

В Курске директор компании уклонялся от налогов

Следственный комитет завершил расследование
Яна ШЕЛЕСТ
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Компания задолжала почти 24 миллиона рублейКомпания задолжала почти 24 миллиона рублейФото: Из архива "КП"
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Курский Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении жителя города Воронежа. Мужчина, являясь учредителем и руководителем строительной компании, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате организацией, за периоды с 1 по 3 кварталы 2017 года в сумме 23 803 574 рублей.

В ходе следствия, в целях возмещения ущерба был наложен арест на имущество организации в размере 54 098 206 млн рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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