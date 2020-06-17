Курские зоозащитники выиграли президентский грант

17 Июнь 2020 2020-06-17T18:11:08+03:00

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Курская региональная общественная организация «Право Жить» выиграла президентский грант. В числе победителей оказался проект «Социальный ветеринарный центр стерилизации и реабилитации животных «Право Жить». Сумма гранта почти три миллиона рублей.

В рамках проекта планируется организация стационара в модульном помещении на территории пункта передержки в деревне Лобазовка и оборудование операционной, которая понадобится для несложных операций и различных необходимых манипуляций.

Будут построены 10 вольеров для собак, помимо тех, что строятся сейчас. Проектом также предусмотрена стерилизация 200 собак и 50 кошек с территорий СНТ, ГСК и домашних животных малоимущих граждан, проживающих в Курске, Курском, Октябрьском и Курчатовском районах. 85 животных получат лечение.

Также весь проект будет сопровождаться социальной рекламой не только в Курске, но и в Курском, Октябрьском, Курчатовском районах и Курчатове.

ИСТОЧНИК KP.RU