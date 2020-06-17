18 июня часть Курска останется без воды

17 Июнь 2020 2020-06-17T17:58:42+03:00

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В связи с неотложными ремонтно-профилактическими работами 18 июня, в четверг, с 09.00 до 17.00 будет прекращена подача холодной воды на: ул. Студенческой, пр. Дружбы (все нечетные номера домов кроме №19А, 19Б, 19В; четные номера – от № 2 до № 16), ул. Орловской, пр. Сергеева, пр. Энтузиастов (не четные номера домов), пр. Хрущева (№14 и №16), ул. Веспремской, ул. 50 лет Октября №96, 96А, 96Б, ул. Серегина №22А, 26, 26А, 28, 30, 32, 34.

Сделайте необходимый запас воды.

Справки по телефону 70-06-14.

ИСТОЧНИК KP.RU