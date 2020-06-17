В Курске на Пучковке начали укладывать асфальт

17 Июнь 2020 2020-06-17T16:49:52+03:00

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В Курске продолжаются работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году самым протяженным объектом является улица Пучковка.

Здесь заменят более 3,5 километра дорожного полотна - от улицы 50 лет Октября до Карла Маркса. Рабочие уже провели фрезерование и заменили бортовой камень. Новое асфатобетонное покрытие рабочие будут укладывать в вечернее время, когда автомобильный поток минимален.

ИСТОЧНИК KP.RU