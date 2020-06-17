2020-06-17T15:33:41+03:00
Общество

В Курской области реализуется Всероссийский проект «Память Победы»

В нем принимают участие дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
По итогам первого (пробного) этапа определены три участника от регионаПо итогам первого (пробного) этапа определены три участника от регионаФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

По инициативе детского омбудсмена Анны Кузнецовой и при поддержке военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в России реализуется проект «Память Победы», приуроченный к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

К участию в нем приглашены дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также все желающие в возрасте от 10 до 17 лет, которые хотят разыскать своих родственников - участников войны.

Курская область присоединилась к акции. Рабочая группа проекта в нашем регионе действует при поддержке уполномоченного по правам ребенка Натальи Листопадовой. Проведены обучающие вебинары, участникам рассказали о технологии поиска: где и как можно получить интересующие сведения, куда обратиться за дополнительной информацией о родственниках.

По итогам первого (пробного) этапа определены три участника от региона, это Михаил Абезин (г. Курск, 15 лет), Алина Нестерова (Горшеченский район, 15 лет) и Илья Роот (г. Курск, 16 лет). Их работы с фотографиями, биографиями героев и видеопрезентациями направлены в главный оргкомитет проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Курские зоозащитники выиграли президентский грант
18 июня часть Курска останется без воды
В Курске на Пучковке начали укладывать асфальт
В Курской области увеличат количество тестирований на антитела к COVID-19
Под Курском на Тепловских высотах провели озеленение
В Курской области реализуется Всероссийский проект «Память Победы»
Курянка перевела мошенникам 220 тысяч рублей
В Курской области создадут карту проблем жителей региона
До 15% от стоимости недвижимости Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой
В апреле в Курской области выросло число браков
В Курске горел автомобиль
В Курске иномарка сбила школьника
Карта распространения коронавируса в Курской области 17 июня 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших
В Курской области резко выросло число пожаров
В Курской области установился четвертый класс пожарной опасности
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 17 июня составило 2341 человек
Под Курском на пожаре пострадал молодой человек
Число умерших из-за коронавируса в Курске на 17 июня 2020 года составило 23 человека
Число заболевших коронавирусом в Курске на 17 июня 2020 года составило 4181 человек