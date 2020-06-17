В Курской области реализуется Всероссийский проект «Память Победы»

17 Июнь 2020 2020-06-17T15:33:41+03:00

В нем принимают участие дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей

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По инициативе детского омбудсмена Анны Кузнецовой и при поддержке военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в России реализуется проект «Память Победы», приуроченный к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

К участию в нем приглашены дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также все желающие в возрасте от 10 до 17 лет, которые хотят разыскать своих родственников - участников войны.

Курская область присоединилась к акции. Рабочая группа проекта в нашем регионе действует при поддержке уполномоченного по правам ребенка Натальи Листопадовой. Проведены обучающие вебинары, участникам рассказали о технологии поиска: где и как можно получить интересующие сведения, куда обратиться за дополнительной информацией о родственниках.

По итогам первого (пробного) этапа определены три участника от региона, это Михаил Абезин (г. Курск, 15 лет), Алина Нестерова (Горшеченский район, 15 лет) и Илья Роот (г. Курск, 16 лет). Их работы с фотографиями, биографиями героев и видеопрезентациями направлены в главный оргкомитет проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU