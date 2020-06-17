2020-06-17T13:03:57+03:00
Происшествия

Курянка перевела мошенникам 220 тысяч рублей

Женщина поверила "сотруднику безопасности банка"
Ольга ДАНИЛОВА
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Женщина лишилась последних сбереженийЖенщина лишилась последних сбереженийФото: Из архива КП.
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За сутки восемь курян обратились в полицию с заявлениями по факту «электронного» мошенничества. Потерпевшие перечислили преступникам почти полмиллиона рублей, назвав персональные данные и секретный код из смс-сообщения.

54-летняя жительница областного центра перевела все свои сбережения после разговора с якобы сотрудником службы безопасности банка. Мужчина убедил курянку в том, что с ее карты неизвестные лица пытаются осуществить несанкционированный перевод. Мошенник предложил женщине сохранить сбережения, перечислив их на «безопасный» счет.

Женщина сняла с карты все деньги и перевела их на указанные номера операторов сотовой связи. В результате поспешных и необдуманных действия курянка потеряла 220 тысяч рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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