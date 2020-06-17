В Курской области создадут карту проблем жителей региона

17 Июнь 2020 2020-06-17T13:01:13+03:00

В июле в регионе откроют еще одну структуру, которая будет заниматься обращениями

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В Курской области запускают Центр управления регионом. По поручению Президента РФ подобные центры должны появиться во всех субъектах страны до конца этого года.

Центр управления регионом объединит в одну систему все каналы поступления обращений от жителей области в органы исполнительной власти и местного самоуправления. Создаваемая структура будет анализировать и систематизировать жалобы и предложения курян, а также отслеживать сроки и качество их решения, пообещали в администрации региона.

- В Центре будет реализована управленческая модель, состоящая из четырех этапов: «Все знаем – быстро решаем – не допускаем – информируем». На первом создается карта проблем жителей области с выявлением точек напряженности. На втором этапе о проблеме сообщается исполнителям, которые быстро и качественно ее решают. Третий этап предполагает предотвращение аналогичных проблем в будущем, четвертый – оперативно информирует граждан об изменениях в регионе, – рассказал заместитель губернатора Курской области Вячеслав Берзин.

Центр управления регионом будет располагаться в здании Мониторингового центра Курской области на улице Челюскинцев, 28а. Планируется, что он откроется в июле.

ИСТОЧНИК KP.RU