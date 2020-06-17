2020-06-17T12:13:12+03:00
Общество

В апреле в Курской области выросло число браков

Куряне чаще женились, несмотря на коронавирус
Светлана ВОЛКОВА
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В мае число браков резко сократилосьВ мае число браков резко сократилосьФото: Светлана ВОЛКОВА
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Органы ЗАГС региона в апреле этого года зарегистрировали 245 браков; это на 7% больше, чем в апреле 2019 года. Количество же заключенных браков в мае 2020-го составило 119, что на 66% меньше, чем год назад. Такие показатели объясняются тем, что куряне соблюдали режим самоизоляции и большая часть пар отказалась от проведения регистрации, отдав предпочтение поздним датам. Почти половина будущих молодоженов перенесли торжества на август, сентябрь и октябрь.

Регистрация заключения брака с 1 июня может проходить в торжественной обстановке, но без присутствия гостей. Заявление будущие молодожены могут подать через портал госуслуг.

Органы ЗАГС продолжают работу по внесению записей актов гражданского состояния в Единый государственный реестр. До конца 2020 года наш регион оцифрует около 5,5 млн актовых записей. В электронный формат уже переведено 4 млн документов. По показателям данной работы органы ЗАГС Курской области входят в тройку лидеров ЦФО, а в рейтинге страны находятся в десятке лучших.

C введением электронного реестра актов граждане смогут получать повторные документы в органах ЗАГС по месту жительства, не направляя запросы в другие регионы. Органы власти при предоставлении госуслуг будут напрямую получать из Единого государственного реестра нужные сведения и использовать их в работе. Это необходимо в том числе и для предоставления социальных выплат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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