2020-06-17T11:58:45+03:00
Происшествия

В Курске горел автомобиль

ЧП произошло на улице Ильича
Ольга ДАНИЛОВА
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Пожар произошел вечеромПожар произошел вечеромФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В 20:17 16 июня в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании автомобиля на улице Ильича в Курске.

На место происшествия выезжали пожарные ПСЧ №5 г. Курск, сотрудники полиции, медики скорой помощи.

По прибытии в 20:22 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 20:24, ликвидировано в 20:28.

В результате пожара в автомобиле «ВАЗ 2102» выгорел моторный отсек и салон. Без пострадавших.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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