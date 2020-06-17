В Курске горел автомобиль

17 Июнь 2020 2020-06-17T11:58:45+03:00

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В 20:17 16 июня в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании автомобиля на улице Ильича в Курске.

На место происшествия выезжали пожарные ПСЧ №5 г. Курск, сотрудники полиции, медики скорой помощи.

По прибытии в 20:22 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 20:24, ликвидировано в 20:28.

В результате пожара в автомобиле «ВАЗ 2102» выгорел моторный отсек и салон. Без пострадавших.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU