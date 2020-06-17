В Курске иномарка сбила школьника

17 Июнь 2020 2020-06-17T11:51:31+03:00

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Авария произошла 16 июня примерно в два часа дня. 33-летний водитель, управляя автомобилем «Опель», двигаясь по улице Павлова со стороны улицы Ленина в направлении улицы Радищева Курска в пути следования в районе дома №2 по улице Павлова по предварительным данным сбил 11-летнего пешехода.

- Школьник пересекал проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход госпитализирован с травмами в больницу. Водитель трезв, - рассказали в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU