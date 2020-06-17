Карта распространения коронавируса в Курской области 17 июня 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших

17 Июнь 2020 2020-06-17T11:18:41+03:00

Рассказываем, как изменилась статистика по заболевшим в Курской области

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По данным оперативного штаба на 7:30 17 июня, в Курской области всего зарегистрирован 4181 (+63) подтвержденный случай заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из числа выявленных за последние сутки инфицированных 37 женщин и 26 мужчин. Возраст больных: 7-14 лет – 2 человека, 18-29 лет – 4 человека, 30-49 лет – 18 человек, 50-64 года – 29 человек, старше 65 лет – 10 человек.

Число умерших из-за коронавируса в Курске на 17 июня 2020 года составило 23 человека. За последние сутки умер мужчина 48 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Больше всего случаев коронавируса в Курске - 2256, Железногорском районе - 284 и в Курском районе - 202. Меньше всего в Рыльском районе - 15.

ИСТОЧНИК KP.RU