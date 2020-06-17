В Курской области резко выросло число пожаров
За минувшие сутки, 16 июня, в Курской области зарегистрировано 13 пожаров, 12 из которых – горение мусора. Для сравнения 15 июня зарегистрировано всего два возгорания.
Одно происшествие с пострадавшим произошло в Курчатове: неосторожное обращение с огнем стало причиной госпитализации молодого человека. У курянина ожоги 2 и 3 степени, сейчас он находится в реанимации.
Сотрудники надзорных органов Главного управления за нарушения требований пожарной безопасности составили два административных материала – в Курске и Горшеченском районе. Муниципалитеты оштрафовали четырех человека: в областном центре и в Железногорске.
Главное управление МЧС России напоминает: при проведении сжигания мусора ли травы необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности, учитывать погодные условия, в обязательном порядке иметь под рукой первичные средства пожаротушения. В случае пожара обращайтесь по номерам вызова пожарных и спасателей 101 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU