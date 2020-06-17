2020-06-17T11:09:58+03:00
Происшествия

В Курской области резко выросло число пожаров

За сутки произошло 13 возгораний
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
В регионе установился четвертый класс пожарной опасностиВ регионе установился четвертый класс пожарной опасностиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:

За минувшие сутки, 16 июня, в Курской области зарегистрировано 13 пожаров, 12 из которых – горение мусора. Для сравнения 15 июня зарегистрировано всего два возгорания.

Одно происшествие с пострадавшим произошло в Курчатове: неосторожное обращение с огнем стало причиной госпитализации молодого человека. У курянина ожоги 2 и 3 степени, сейчас он находится в реанимации.

Сотрудники надзорных органов Главного управления за нарушения требований пожарной безопасности составили два административных материала – в Курске и Горшеченском районе. Муниципалитеты оштрафовали четырех человека: в областном центре и в Железногорске.

Главное управление МЧС России напоминает: при проведении сжигания мусора ли травы необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности, учитывать погодные условия, в обязательном порядке иметь под рукой первичные средства пожаротушения. В случае пожара обращайтесь по номерам вызова пожарных и спасателей 101 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Курянка перевела мошенникам 220 тысяч рублей
В Курской области создадут карту проблем жителей региона
До 15% от стоимости недвижимости Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой
В апреле в Курской области выросло число браков
В Курске горел автомобиль
В Курске иномарка сбила школьника
Карта распространения коронавируса в Курской области 17 июня 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших
В Курской области резко выросло число пожаров
В Курской области установился четвертый класс пожарной опасности
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 17 июня составило 2341 человек
Под Курском на пожаре пострадал молодой человек
Число умерших из-за коронавируса в Курске на 17 июня 2020 года составило 23 человека
Число заболевших коронавирусом в Курске на 17 июня 2020 года составило 4181 человек