В Курской области резко выросло число пожаров

17 Июнь 2020 2020-06-17T11:09:58+03:00

В регионе установился четвертый класс пожарной опасности Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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За минувшие сутки, 16 июня, в Курской области зарегистрировано 13 пожаров, 12 из которых – горение мусора. Для сравнения 15 июня зарегистрировано всего два возгорания.

Одно происшествие с пострадавшим произошло в Курчатове: неосторожное обращение с огнем стало причиной госпитализации молодого человека. У курянина ожоги 2 и 3 степени, сейчас он находится в реанимации.

Сотрудники надзорных органов Главного управления за нарушения требований пожарной безопасности составили два административных материала – в Курске и Горшеченском районе. Муниципалитеты оштрафовали четырех человека: в областном центре и в Железногорске.

Главное управление МЧС России напоминает: при проведении сжигания мусора ли травы необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности, учитывать погодные условия, в обязательном порядке иметь под рукой первичные средства пожаротушения. В случае пожара обращайтесь по номерам вызова пожарных и спасателей 101 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU