В Курской области установился четвертый класс пожарной опасности
По данным курского Гидрометцентра 17 июня в регионе установился четвертый класс пожарной опасности почти на всей территории региона.
Напоминаем, всего существует пять классов пожарной горимости: первый – низкий, пятый – самый высокий. Для расчета учитываются многие факторы. В первую очередь – количество выпавших осадков и температурный режим.
Рост класса горимости говорит о высокой степени вероятности возникновения природных пожаров.
Главное управления МЧС России по Курской области напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности.
- не бросайте на землю непотушенные окурки и спички;
- не оставляйте в лесу мусор, особенно легковоспламеняющийся и стеклянные бутылки;
- не оставляйте без присмотра разведенные костры.
ИСТОЧНИК KP.RU