В Курской области установился четвертый класс пожарной опасности

17 Июнь 2020 2020-06-17T11:04:02+03:00

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По данным курского Гидрометцентра 17 июня в регионе установился четвертый класс пожарной опасности почти на всей территории региона.

Напоминаем, всего существует пять классов пожарной горимости: первый – низкий, пятый – самый высокий. Для расчета учитываются многие факторы. В первую очередь – количество выпавших осадков и температурный режим.

Рост класса горимости говорит о высокой степени вероятности возникновения природных пожаров.

Главное управления МЧС России по Курской области напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности.

- не бросайте на землю непотушенные окурки и спички;

- не оставляйте в лесу мусор, особенно легковоспламеняющийся и стеклянные бутылки;

- не оставляйте без присмотра разведенные костры.

ИСТОЧНИК KP.RU