2020-06-17T10:22:16+03:00
Происшествия

Под Курском на пожаре пострадал молодой человек

На балконе горел мусор
Ольга ДАНИЛОВА
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Пожар произошел вечеромПожар произошел вечеромФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В 17:27 16 июня в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании на балконе жилого дома на улице Ленинградская в Курчатове.

На место происшествия были направлены пожарные ПСЧ №7 г. Курчатов, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

По прибытии в 17:30 пожарные приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 17:35, ликвидировано в 17:39.

В результате пожара в многоквартирном доме на первом этаже в 3-х комнатной квартире на балконе в полуподвальном помещении сгорел мусор на площади два кв. м. В результате пожара пострадал 19-летний парень. Он доставлен в больницу.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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