2020-06-16T21:54:42+03:00
Общество

Курские школьники на домашнем обучении будут питаться бесплатно

Таких детей в области порядка 600
Яна ШЕЛЕСТ
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Постановление подписано в феврале текущего годаПостановление подписано в феврале текущего годаФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Курские школьники с ограниченными возможностями здоровья, которые проходят обучение на дому, будут получать бесплатное питание. Таких в Курской области порядка 600 человек. Постановление, согласно которому такие ученики обеспечиваются бесплатным питанием, подписано в регионе в феврале текущего года. Аналогичные документы должны быть приняты в городах и районах области.

Однако, по словам председателя областного комитета образования и науки Натальи Пархоменко, сделано это было не во всех муниципалитетах. В числе отстающих Беловский, Касторенский, Курский, Курчатовский, Льговский, Октябрьский, Поныровский районы, а также город Курск. Причина невыполнения - банальная нерасторопность районных чиновников, из-за которой дети не смогли получить школьное питание.

На сегодняшний день в семи районах этот вопрос полностью решен. Проблема остается только в городе Курске. Сейчас прорабатывается вопрос о выделении дополнительных средств. К новому учебному году соответствующий нормативно-правовой акт будет принят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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