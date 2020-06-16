2020-06-16T19:19:30+03:00
Общество

Для Курска разработали единые правила городского дизайна

Реализация дизайн-кода начнется с улицы Ленина
Яна ШЕЛЕСТ
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В порядок приведут 30 фасадов зданий, 9 объектов культурного наследия и торговый центрВ порядок приведут 30 фасадов зданий, 9 объектов культурного наследия и торговый центрФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Для Курска разработали единые правила городского дизайна. Работа велась в течение года с привлечением широкого круга специалистов, учитывалось мнение жителей области.

Над проектом работали множество специалистов в области архитектуры, строительства, ЖКХ, активисты. В обсуждении регламента приняли участие более 150 предпринимателей, 120 общественников, 40 урбанистов и архитекторов.

Дизайн-код распространяется не только на фасады, но и на все элементы городской среды. В числе задач проекта создание условий для развития инвестиционной и туристической привлекательности города.

Внедрение дизайн-кода позволит решить такие городские проблемы, как большое количество рекламных вывесок, их неуместное использование, «кусочная» отделка зданий, неэстетичные козырьки зданий. Книги предлагают единые правила и решения.

Реализация дизайн-кода начнется с улицы Ленина – на участке от площади Перекальского до Театральной площади. В порядок приведут 30 фасадов зданий, 9 объектов культурного наследия и торговый центр. Для маломобильных граждан установят пандусы и поручни. Рекламу приведут в соответствие с предписаниями, таким образом, уменьшат «визуальный шум». Кроме того, капитально отремонтируют 5 зданий на улице Ленина.

Работа над проектом будет разделена на два этапа: 6 месяцев потребуется для внедрения информационных вывесок; второй этап продлится 2 года и затронет элементы фасада.

Разработчики предлагают курянам ознакомиться с дизайн-кодом города в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Центр компетенций Курской области». Здесь также можно задавать интересующие вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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