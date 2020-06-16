2020-06-16T18:47:00+03:00
Экономика

В Курской области отремонтируют более 280 километров автодорог

Сейчас работы ведутся на 30 объектах
Яна ШЕЛЕСТ
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Все работы должны завершиться к октябрю текущего годаВсе работы должны завершиться к октябрю текущего года
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В Курской области в 2020 году планируют отремонтировать 61 участок региональных и межмуниципальных автомобильных дорог, это порядка 280 км. Сейчас работы ведутся на 30 объектах общей протяженностью более 142 км в 18 районах области. На 17 дорогах завершено фрезерование, а на 8 уложен выравнивающий слой.

В Рыльском районе в текущем году отремонтируют более 12,6 км автодорог. На эти цели в рамках госпрограммы предусмотрено порядка 169,4 млн рублей. Работы уже идут на трассе «Курск-Льгов-Рыльск-граница с Украиной» - Марьино. Протяженность участка ремонта – 3,9 км.

Одновременно ремонтные работы ведутся на участке региональной трассы Курск-Льгов-Рыльск-граница с Украиной протяженностью 2,2 км.

Кроме того, осуществляется ремонт участка автодороги Хомутовка-Рыльск-Глушково-граница с Украиной; он проходит по селу Ивановскому. Протяженность объекта – 6,5 км.

В общей сложности в регионе предстоит приступить к ремонту еще на 31 объекте общей протяженностью более 139 км. Все работы должны завершиться к октябрю текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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