2020-06-16T17:55:57+03:00
Общество

На неофициальных пляжах Курской области оборудовали спасательные посты

С начала лета уже утонуло три человека
Яна ШЕЛЕСТ
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Все несчастные случаи зарегистрированы в необорудованных для купания местахВсе несчастные случаи зарегистрированы в необорудованных для купания местахФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В Курской области оборудовали 30 спасательных постов в местах, где нет официальных пляжей, но куда куряне любят приезжать на отдых. Дежурят здесь обученные спасательному делу специалисты ВОСВОД. В этом году планируют открыть еще два поста к тридцати уже существующим.

С начала лета в Курской области уже утонуло три человека. Все несчастные случаи зарегистрированы в не оборудованных для купания местах.

ГУ МЧС России по Курской области напоминает: выбирайте для отдыха только официальные пляжи, где организовано дежурство подготовленных спасателей - в случае нештатной ситуации они смогут оказать квалифицированную помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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