На неофициальных пляжах Курской области оборудовали спасательные посты
В Курской области оборудовали 30 спасательных постов в местах, где нет официальных пляжей, но куда куряне любят приезжать на отдых. Дежурят здесь обученные спасательному делу специалисты ВОСВОД. В этом году планируют открыть еще два поста к тридцати уже существующим.
С начала лета в Курской области уже утонуло три человека. Все несчастные случаи зарегистрированы в не оборудованных для купания местах.
ГУ МЧС России по Курской области напоминает: выбирайте для отдыха только официальные пляжи, где организовано дежурство подготовленных спасателей - в случае нештатной ситуации они смогут оказать квалифицированную помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU