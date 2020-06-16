На неофициальных пляжах Курской области оборудовали спасательные посты

16 Июнь 2020 2020-06-16T17:55:57+03:00

С начала лета уже утонуло три человека

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В Курской области оборудовали 30 спасательных постов в местах, где нет официальных пляжей, но куда куряне любят приезжать на отдых. Дежурят здесь обученные спасательному делу специалисты ВОСВОД. В этом году планируют открыть еще два поста к тридцати уже существующим.

С начала лета в Курской области уже утонуло три человека. Все несчастные случаи зарегистрированы в не оборудованных для купания местах.

ГУ МЧС России по Курской области напоминает: выбирайте для отдыха только официальные пляжи, где организовано дежурство подготовленных спасателей - в случае нештатной ситуации они смогут оказать квалифицированную помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU