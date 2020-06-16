2020-06-16T17:27:58+03:00
Экономика

В Курской области вводится маркировка еще на ряд товаров

Она исключает попадание в оборот контрафакта
Яна ШЕЛЕСТ
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В Курской области уже зарегистрировались 8 производителей обувиВ Курской области уже зарегистрировались 8 производителей обувиФото: Из архива "КП"
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C 2019 года в стране стартовал проект по маркировке обуви. Изначально она должна была стать обязательной для всех участников рынка с 1 марта текущего года, но дату перенесли на 1 июля. С этого дня введут также обязательную маркировку на сигареты и лекарства, до конца года - на некоторые группы товаров, которые по статистике чаще всего подделывают.

«В Курской области уже зарегистрировались восемь производителей обуви и 431 представитель оптовой и розничной торговли. По табаку производителей нет, по продаже — 481 предприятие. До 1 июля они имеют право реализовывать немаркированные остатки. Об этом мы активно информировали участников оборота, в том числе через органы местного самоуправления. Так что процесс идёт», - рассказывает и.о. председателя комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области Вера Дьяконова.

Маркировать продукцию в Курской области начали с 2016 года. Тогда в список обязательной к маркировке продукции попали меховые изделия. С каждый годом перечень товаров расширяется.

Все участники оборота должны зарегистрироваться в информационной системе маркировки на сайте честныйзнак.рф. Там же можно уточнить и узнать сроки обязательной маркировки продукции.

А покупателям будет интересно бесплатное приложение «Честный ЗНАК». С его помощью можно сканировать уникальные цифровые коды на упаковке и получать полезную информацию: где и из чего произведен товар, легально ли попал в оборот. Приложение также распознаёт штрихкоды и любые условные обозначения на упаковке, что позволяет понять, как ухаживать за изделием, если это необходимо.

Маркировка продукции дает возможность отслеживать и контролировать весь путь товара от производителя к покупателю. Она исключает попадание в оборот контрафакта, потому что при любом нарушении система сразу получает полные сведения о товаре и нарушителе, а затем передает их в надзорные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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