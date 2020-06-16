2020-06-16T17:03:03+03:00
Политика

В Курской области продолжается призыв

Служить ушли уже сто новобранцев
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Всего до 15 июля пополнить ряды Вооруженных сил должны около 1500 курянВсего до 15 июля пополнить ряды Вооруженных сил должны около 1500 курянФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

В Курской области продолжается призывная кампания. В войска из нашего региона уже отправлено 100 новобранцев. Всего до 15 июля пополнить ряды Вооруженных сил должны около 1500 курян.

«Впереди активная фаза, когда заканчиваются отсрочки у студентов-выпускников. Нам предстоит призвать еще около 1400 молодых курян. 17 июня порядка 50 человек направят в воинские части Москвы и Подмосковья. Для призывников подготовлен железнодорожный вагон. Все юноши в дорогу будут обеспечены масками и антисептиками», – рассказал военный комиссар Курской области Владимир Родионов.

Формирование и отправка команд в войска организуются с соблюдением комплексных мер безопасности. Все призывники дважды проходят тестирование на коронавирус: в районных военных комиссариатах и на областном сборном пункте. По прибытии в соединения и воинские части юноши будут находиться на 14-дневном карантине.

Военный комиссар Курской области напомнил уклонистам о вступивших в силу законодательных изменениях. Так, за неявку в военный комиссариат по повестке и уклонение от медицинского освидетельствования штрафы увеличены в шесть раз – до трех тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Для Курска разработали единые правила городского дизайна
В Курской области отремонтируют более 280 километров автодорог
На неофициальных пляжах Курской области оборудовали спасательные посты
В Курской области вводится маркировка еще на ряд товаров
В Курской области продолжается призыв
В Курске восстанавливают клумбы
Двое курян украли у дорожников вибрационную машину
За кражу из супермаркета на курян завели дело
Курянин угнал машину на глазах у хозяйки
В Курске чаще стал гореть мусор
Карта распространения коронавируса в Курской области 16 июня 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших
Лимит Сбербанка по госпрограмме кредитования 2% увеличен на сумму более 70 млрд рублей
В Курске больше почтовых отделений стали работать без выходных
В Курской области 362 человека на 100 тысяч болеет коронавирусом
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 16 июня составило 2280 человек
Число заболевших коронавирусом в Курске на 16 июня 2020 года составило 4118 человек
В Курской области модернизируют асфальтобетонные заводы
На шести улицах Курска идет ямочный ремонт