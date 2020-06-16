В Курской области продолжается призыв

16 Июнь 2020 2020-06-16T17:03:03+03:00

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В Курской области продолжается призывная кампания. В войска из нашего региона уже отправлено 100 новобранцев. Всего до 15 июля пополнить ряды Вооруженных сил должны около 1500 курян.

«Впереди активная фаза, когда заканчиваются отсрочки у студентов-выпускников. Нам предстоит призвать еще около 1400 молодых курян. 17 июня порядка 50 человек направят в воинские части Москвы и Подмосковья. Для призывников подготовлен железнодорожный вагон. Все юноши в дорогу будут обеспечены масками и антисептиками», – рассказал военный комиссар Курской области Владимир Родионов.

Формирование и отправка команд в войска организуются с соблюдением комплексных мер безопасности. Все призывники дважды проходят тестирование на коронавирус: в районных военных комиссариатах и на областном сборном пункте. По прибытии в соединения и воинские части юноши будут находиться на 14-дневном карантине.

Военный комиссар Курской области напомнил уклонистам о вступивших в силу законодательных изменениях. Так, за неявку в военный комиссариат по повестке и уклонение от медицинского освидетельствования штрафы увеличены в шесть раз – до трех тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU