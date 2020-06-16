2020-06-16T15:40:12+03:00
Общество

В Курске восстанавливают клумбы

Работы ведутся по всему городу
Яна ШЕЛЕСТ
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Из-за дождливой холодной погоды в мае на отдельных участках цветы погиблиИз-за дождливой холодной погоды в мае на отдельных участках цветы погибли
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В начале мая в Курске на клумбы высадили петуньи, сальвии, тагетесы, целозии, цинерарии и другие цветы. Для цветочного оформления использовались длительно цветущие однолетники.

Из-за дождливой холодной погоды в мае на отдельных участках цветы погибли. Специалисты комитета городского хозяйства и представители компаний - подрядчиков обследовали цветники и определили необходимый объем восстановительных работ.

С наступлением благоприятных погодных условий подрядчики приступили к замене погибших цветов. Работы по восстановлению клумб ведутся по всему городу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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