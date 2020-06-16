2020-06-16T15:29:14+03:00
Происшествия

Двое курян украли у дорожников вибрационную машину

Возбуждено уголовное дело
Яна ШЕЛЕСТ
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Фигурантам может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти летФигурантам может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти летФото: Из архива "КП"
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В Северо-западный отдел полиции города Курска обратился бригадир дорожной бригады и сообщил, что у них пропала вибрационная машина. Рабочие уплотняли грунт для дальнейшей прокладки асфальта по улице Ольшанского, и оставили технику без присмотра, отлучившись на несколько минут. Сумма ущерба составила порядка 80 тысяч рублей.

Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили личности злоумышленников. Ими оказались двое ранее судимых жителя областного центра. Подозреваемые признались, что все это время наблюдали за работой бригады. Выждав момент, когда все уйдут, приятели перетащили аппарат в гараж, а затем продали его.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Фигурантам может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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