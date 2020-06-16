Курянин угнал машину на глазах у хозяйки

16 Июнь 2020 2020-06-16T14:50:10+03:00

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Сообщение о хищении транспорта поступило в полицию от жительницы Дмитриева. Женщина передвигалась по городу на личном автомобиле марки «Митсубиши». Чтобы поговорить со знакомой, она припарковала машину и вышла из салона, а ключи оставила в замке зажигания. Проходивший мимо неизвестный мужчина сел в салон машины потерпевшей. Женщина попыталась оказать сопротивление, чтобы пресечь противоправные действия, но получила отпор. Мужчина угнал машину на глазах у хозяйки.

После поступления сообщения в полицию о происшествии в Курской области были введены специальные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержания подозреваемого.

Автомобиль попал в поле зрения сотрудников отдельной роты ДПС УМВД России по Курской области, он двигался по трассе к Курску со стороны Фатежского района.

На законные требования сотрудников полиции остановиться злоумышленник не отреагировал. Неоднократно нарушал правила дорожного движения, выезжал на встречную полосу, создавая аварийные ситуации.

В результате преследования полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 42- летний ранее судимый житель Дмитриева.

В отделе полиции мужчина пояснил, что воспользовался этой ситуацией, чтобы уехать из родного города.

Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка его действиям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 166 УК РФ «Угон».

ИСТОЧНИК KP.RU