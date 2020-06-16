В Курске чаще стал гореть мусор

16 Июнь 2020 2020-06-16T12:36:43+03:00

За неделю пожарные 15 раз выезжали по тревоге

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За прошедшую неделю в Курске спасатели 15 раз выезжали на тушение пожаров.

Наибольшее число выездов было связано с горением мусора. Также было зарегистрировано возгорание сухой травы и пожар в многоквартирном доме.

Курские спасатели убедительно просят соблюдать правила пожарной безопасности.

Если кто-то все же стал свидетелем пожара, возгорания сухой травы или другого происшествия, необходимо сообщить о произошедшем по единому номеру вызова экстренных оперативных служб – 112.

ИСТОЧНИК KP.RU