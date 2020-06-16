В Курске чаще стал гореть мусор
За неделю пожарные 15 раз выезжали по тревоге
Основная причина пожаров - мусор и сухая траваФото: Светлана ВОЛКОВА
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За прошедшую неделю в Курске спасатели 15 раз выезжали на тушение пожаров.
Наибольшее число выездов было связано с горением мусора. Также было зарегистрировано возгорание сухой травы и пожар в многоквартирном доме.
Курские спасатели убедительно просят соблюдать правила пожарной безопасности.
Если кто-то все же стал свидетелем пожара, возгорания сухой травы или другого происшествия, необходимо сообщить о произошедшем по единому номеру вызова экстренных оперативных служб – 112.
ИСТОЧНИК KP.RU