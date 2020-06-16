2020-06-16T12:36:43+03:00
Происшествия

В Курске чаще стал гореть мусор

За неделю пожарные 15 раз выезжали по тревоге
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Основная причина пожаров - мусор и сухая траваОсновная причина пожаров - мусор и сухая траваФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

За прошедшую неделю в Курске спасатели 15 раз выезжали на тушение пожаров.

Наибольшее число выездов было связано с горением мусора. Также было зарегистрировано возгорание сухой травы и пожар в многоквартирном доме.

Курские спасатели убедительно просят соблюдать правила пожарной безопасности.

Если кто-то все же стал свидетелем пожара, возгорания сухой травы или другого происшествия, необходимо сообщить о произошедшем по единому номеру вызова экстренных оперативных служб – 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24