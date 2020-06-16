Карта распространения коронавируса в Курской области 16 июня 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших

16 Июнь 2020 2020-06-16T11:42:19+03:00

Рассказываем, как изменилась статистика по заболевшим в Курской области

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По данным оперативного штаба на 7:30 16 июня, в Курской области всего зарегистрировано 4118 (+60) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из числа выявленных за последние сутки инфицированных 41 женщина и 19 мужчин. Возраст больных: 1-6 лет – 1 человек, 7-14 лет - 2 человека, 15-17 лет – 1 человек, 18-29 лет – 2 человека, 30-49 лет – 21 человек, 50-64 года – 27 человек, старше 65 лет – 6 человек.

Больше всего больных - 2244 - в Курске, в Железногорском районе зафиксировано 270 случаев коронавирусной инфекции, в Курском районе - 201 случай заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU