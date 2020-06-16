В Курске больше почтовых отделений стали работать без выходных

16 Июнь 2020 2020-06-16T10:38:41+03:00

Всего в Курской области 16 почтовых отделений, открытых для обслуживания клиентов семь дней в неделю

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Почта России пересмотрела график работы отделений: теперь почтовые услуги в ряде крупных городов, в том числе и в Курске, доступны семь дней в неделю.

Отделения с семидневным режимом работы существовали и ранее, речь идет об увеличении таких точек обслуживания. С 10 июня на новый режим работы перешли почтовые отделения 305029 и 305047 Курска. Всего в Курской области 16 почтовых отделений, открытых для обслуживания клиентов без выходных, рассказали в пресс-службе ведомства.

В будние дни почтовые отделения посещают многие представители юридических лиц с объемными отправками корреспонденции и заказов, в выходные же посещение удобнее физическим лицам.

Без выходных в Курской области работают следующие почтовые отделения: 305000, 305029, 305047, 305018, 305040, 305004, 307140, 307250, 307370, 306530, 307800,305050,305051,305052,305053,305054.

ИСТОЧНИК KP.RU