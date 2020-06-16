В Курской области 362 человека на 100 тысяч болеет коронавирусом

16 Июнь 2020 2020-06-16T10:31:23+03:00

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По данным расчетов аналитиков Информационного центра по ситуации с коронавирусом в России, в Курской области на 100 тысяч человек приходится 362,6 выявленных случая заболевания коронавирусом. За прошедшую неделю данный показатель увеличился на 44 человека (в начале прошлой недели он находился на отметке 318,2 человек на 100 тысяч).

Этот показатель выше среднего по ЦФО (353,6 человек на 100 тысяч). Показатель по России находится на уровне 365,8 человек на 100 тысяч населения.

Наименьший показатель среди регионов ЦФО зафиксирован в Костромской области (179,8 выявленных на 100 тысяч). Регионом ЦФО с самым высоким показателем (за исключением Москвы и Московской области) является Калужская область – 510,1 выявленных на 100 тысяч населения.

ИСТОЧНИК KP.RU