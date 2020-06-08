Более сорока курских водителей лишат прав за пьяную езду

8 Июнь 2020 2020-06-08T20:14:25+03:00

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С 5 по 7 июня в Курской области задержали 29 водителей, находившихся в состоянии опьянения, кроме этого, 14 водителей отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Госавтоинспекция Курской области обращается к гражданам, не оставаться равнодушными, если стали свидетелями того, что человек, управляющий транспортным средством имеет признаки опьянения, своевременно сообщить в полицию по телефонам: 02, с мобильного телефона - 102, дежурная часть ГИБДД УМВД России по Курской области 36-70-01, 36-70-02.

Помните о том, что своевременно проявленная Вами бдительность поможет спасти чью-то жизнь!

ИСТОЧНИК KP.RU