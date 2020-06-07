В Курской области скончалась 17-я пациентка с коронавирусом
Причиной смерти стала вирусная пневмония, вызванная COVID-19
фото из архива "КП".Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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17-й пациент с подтвержденным коронавирусом скончался. Об этом сообщил региональный оперштаб 7 июня. Причиной смерти 59-летней женщины стала тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
Напомним, за время эпидемии в Курской области заразились 3 501 человек. Только сегодня утром сообщили о новых 75 инфицированных. Выздоровели 1805 курян. На домашнем карантине остаются 463 жителя региона. Обязательная самоизоляция снята с 6 184 человек. В медорганизациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 170 пациентов.
ИСТОЧНИК KP.RU