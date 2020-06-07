2020-06-07T11:30:20+03:00
Общество

У 76 жителей Курской области выявили коронавирус на 7 июня

Всего за время эпидемии заразились более трех с половиной тысяч
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным регионального оперштаба, еще у 76 жителей Курской области выявили коронавирус. Количество зараженных достигло 3 501 человека. Из них под медицинским наблюдением 1 679 пациентов: 149 - в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко, 93 - в Курской городской больнице №6, 75 - в городском роддоме, 31 - на лечении в Курской городской больнице скорой медицинской помощи, 9 - на лечении в Железногорской городской больнице № 1, 1322 - лечатся дома. Всего выздоровели 1805 курян. 17 человек скончались.

На домашнем карантине остаются 463 жителя региона. Обязательная самоизоляция снята с 6 184 человек. В медорганизациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 170 пациентов.

По состоянию на 7 июня в регионе провели 66 067 исследований на COVID-19, в том числе за 6 июня обследовали 1 518 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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